شؤون فلسطينية

قناة (كان) تتحدث عن آلية جديدة لصرف "المنحة القطرية" لصالح الأسر الفقيرة بغزة

قناة (كان) تتحدث عن آلية جديدة لصرف "المنحة القطرية" لصالح الأسر الفقيرة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (كان) إن مصادرها أكدت أن مخطط تغيير آلية إدخال الأموال القطرية إلى غزة لا يشمل دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة ولكن فقط للأسر الفقيرة.

وذكر القناة أن الصرف للأسر الفقيرة سيكون من خلال بطاقات صراف آلي سيتم توزيعها على المستفيدين.

وأوضحت أنه في الوقت الحالي لا يتضح ما إذا كانت حركة حماس ستوافق على هذا المخطط أم ستقرر تصعيد الوضع في الجنوب دون حل لمسألة رواتب الموظفين.

وقالت: "يقدّر بأنه لو تم التوافق على الآلية فإن تنفيذها سيستغرق على الأقل بضعة أسابيع".

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