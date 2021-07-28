قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين في بيت لحم وجنين

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، ستة مواطنين بينهم شقيقان، وأب ونجله، من بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، الشقيقين حسين محمد الوحش (23 عاما)، وبهاء (29 عاما)، من منطقة التعامرة شرقا، وحسام إبراهيم عبد الله (49 عاما)، ونجله إبراهيم (19 عاما) من شارع الصف وسط بيت لحم، وعبد الله صقر (32 عاما)، وعز الدين موفق عبد الله (21 عاما)، من مخيم عايدة شمالا، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين من مخيم جنين وسط اندلاع مواجهات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن مازن السعدي، ونجله أوس، والأسير المحرر عبد السلام جمال أبو الهيجا، عقب اقتحام المخيم ومداهمة منزليهما وتحطيم محتوياتهما، ما أدّى الى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والأعيرة النارية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.