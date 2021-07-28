(حماس) تنعى شادي سليم الذي استشهد برصاص الاحتلال ببلدة بيتا جنوبي نابلس

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، شادي عمر لطفي سليم (41 عاماً) الذي استشهد برصاص الاحتلال في بلدة بيتا جنوبي نابلس بالضفة الغربية.وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، في تصري وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "هذه الدماء الطاهرة من شهداء شعبنا هي ضريبة الحرية ووقود معركة الاستقلال، وهي التي ترسم حدود الوطن الفلسطيني الكبير".وشددت على أن "هذه الثورة المشتعلة في بيتا واحدة من معالم النضال الخالدة لشعبنا، والتي تمهد الطريق لتحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة".