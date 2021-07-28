إسرائيل: التئام طاقم خبراء لاتخاذ القرار حول منح المسنين جرعة ثالثة من اللقاح



ولم يتضح بعد ما اذا سيوصي طاقم الخبراء على تطعيم جميع المسنين أو إتاحة الفرصة لمن يريد لتلقي التطعيم، علما بان هذا الطاقم يعد طاقما تشاوريا فقط وان من سيتخذ القرار في هذه المسالة هو المدير العام لوزارة الصحة، نحمان آش.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت قد قال امس: إننا قاب قوسين أو ادنى من اتخاذ القرار بمنح جرعة ثالثة من اللقاح للمسنين.



ويشار الى ان هذا القرار يثير جدلا في صفوف الخبراء علما بان الجرعة الثالثة من التطعيم لم تتلق بعد موافقة سلطة الادوية والاغذية الامريكية .





وتأتي هذه الخطوة عقب تفاقم الصورة الوبائية في البلاد اذ يقارب عدد حالات (كورونا) الخطيرة الـ 150.



وتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن مضاعفات الوباء منذ ظهوره في البلاد 6461 حالة.

رام الله - دنيا الوطنيُعقد اليوم في إسرائيل طاقم خاص في وزارة الصحة جلسة لحسم مسألة إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح ضد (كورونا) للمسنين من عدمه.