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شاهد: بسبب (كورونا).. رئيس حزب يهودي يهاجم نفتالي بينت ويصفه بـ "القاتل"

شاهد: بسبب (كورونا).. رئيس حزب يهودي يهاجم نفتالي بينت ويصفه بـ "القاتل"
نفتالي بينت
رام الله - دنيا الوطن
هاجم رئيس حزب (يهود هتوراة)، عضو (كنيست)، موشيه غافني رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت في جلسة (كنيست)، واصفا إياه بـ "القاتل" المسؤول عن وفاة جميع مرضى (كورونا).

وقال غافني: إن "أولئك الذين يموتون الآن من (كورونا) هم بسبب نفتالي بينيت، إنه قاتلهم، هو الذي يتسبب في موت الناس".

ووفق قناة (كنيست)، فإنه عند هذه النقطة طلب نائب رئيس (كنيست) أحمد الطيبي من غافني الاعتذار وعدم استخدام كلمة قاتل، فأجابه غافني: "حسنًا، إنه المسؤول عن أولئك الذين يموتون الآن من (كورونا) - هذا جيد؟".


 



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