شؤون فلسطينية

الطقس: كتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على فلسطين في هذا الموعد

الطقس: كتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على فلسطين في هذا الموعد
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حارا في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو لطيفا  في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، الرياح  شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو حارا في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو حارا في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت، كتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على البلاد وبداية موجة حارة لذا يكون الجو حارا في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً ، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة  .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 30-22 31-22 31-22 بيت لحم 30-22 31-22 31-22
رام الله والبيرة 29-21 30-21 30-21 طولكرم 32-23 33-23 33-24
نابلس 31-22 32-22 32-22 قلقيلية 32-23 33-23 33-24
جنين 34-23 35-23 36-23 سلفيت 30-22 31-22 31-22
طوباس 35-24 36-24 37-24 روابي 31-22 32-22 32-22
الخليل 29-21 30-21 30-21 غزه 30-24 31-24 32-25
أريحا 40-28 41-28 41-28 خانيونس 30-24 31-24 32-25
الأغوار الشمالية 38-26 39-26 39-26 رفح 31-23 32-23 33-24

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