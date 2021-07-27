فرض حظر التجول في الخليل بسبب أحداث عنف وحرق للمحال التجارية والمركبات



وشهدت محافظة الخليل، أحداث عنف وحرق للمحال التجارية والمركبات، عقب مقتل مواطن، اليوم الثلاثاء، بعد إطلاق النار عليه أثناء قيادته مركبة أجرة قرب مفرق المدارس وسط الخليل





ودفعت الأجهزة الأمنية بتعزيزات للسيطرة على الوضع، فيما أعلنت الشرطة أنها باشرت البحث والتحري في الواقعة، كما باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق، وأمرت بالتحفظ على الجثمان فور انتقلها للمكان.



وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية الشرطة حول وجود مواطن مصاب داخل مركبة بمنطقة شارع السلام وسط مدينة الخليل، تحركت على الفور الشرطة للمكان للوقوف على ملابسات الواقعة، حيث جرى نقله ومحاولة اسعافه إلى المستشفى الاهلي إلا أنه كان مفارقا للحياة قبل وصوله للمستشفى.



وشهدت محافظة الخليل، أحداث عنف وحرق للمحال التجارية والمركبات، عقب مقتل مواطن، اليوم الثلاثاء، بعد إطلاق النار عليه أثناء قيادته مركبة أجرة قرب مفرق المدارس وسط الخليلودفعت الأجهزة الأمنية بتعزيزات للسيطرة على الوضع، فيما أعلنت الشرطة أنها باشرت البحث والتحري في الواقعة، كما باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق، وأمرت بالتحفظ على الجثمان فور انتقلها للمكان.وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية الشرطة حول وجود مواطن مصاب داخل مركبة بمنطقة شارع السلام وسط مدينة الخليل، تحركت على الفور الشرطة للمكان للوقوف على ملابسات الواقعة، حيث جرى نقله ومحاولة اسعافه إلى المستشفى الاهلي إلا أنه كان مفارقا للحياة قبل وصوله للمستشفى.

رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، مساء الثلاثاء، قراراً بحظر التجول في المحافظة، وطالب المواطنين الإلتزام في بيوتهم حفاظاً على سلامتهم.وجاء في القرار، الذي نشرته صفحة المحافظة على موقع (فيسبوك): "إلى أبناء شعبنا في مدينة خليل الرحمن، الإلتزام في بيوتكم حفاظا على أمنكم و سلامتكم وذلك بسبب الحالة الأمنية الراهنة. وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".