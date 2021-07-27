"الإعلام": إغلاق مكتب "جي ميديا" لعدم حصولها على التراخيص القانونية

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الإعلام، في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، تعقيبا على ما جاء في المؤتمر الصحفي لعلاء الريماوي مدير مؤسسة "جي ميديا"، أن إغلاقها وعدد من المؤسسات الإعلامية جاء بسبب عدم حصول تلك المؤسسات على التراخيص القانونية اللازمة لممارسة عملها.ونفت الوزارة اتهامات الريماوي بأن الإغلاق جاء لأسباب تتعلق بالتضييق على الحريات الإعلامية، مشيرة إلى وجود عشرات المحطات الإذاعية والتلفزيونية الحاصلة على تراخيص من الجهات المختصة، والتي تعمل في فلسطين بحرية ضمن الأنظمة والقوانين الوطنية والعالمية، والتي حصلت على إعفاء من رسوم عام كامل بقرار من مجلس الوزراء، مساهمة من الحكومة في تمكينها من مواصلة عملها، نظرا للخسائر التي تعرضت لها بسبب وباء (كورونا).وأكدت الوزارة أن ما تقوم به من إجراءات إنما يهدف إلى تنظيم المهنة والحفاظ على حقوق العاملين في المؤسسات الإعلامية غير المرخصة، مشيرة إلى أنه في حال قيام تلك المؤسسات بتصويب أوضاعها فإن الوزارة ستمنحها التراخيص اللازمة لممارسة عملها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.وكان الصحفي علاء الريماوي، المدير العام لشركة (جي ميديا) الإعلامية، قال في وقت سابق، مساء الثلاثاء، إن الأجهزة الأمنية، أغلقت المؤسسة دون ذكر سبب ذلك.وأضاف في تصريح لـ "دنيا الوطن": أن "السلطة الفلسطينية قامت بإغلاق مكتب (جي ميديا) الإعلامي، وأبلغتني بأنه سيتم التحقيق معي أمام النائب العام غداً لإيضاح أسباب الإغلاق".