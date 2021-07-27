شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي: يجب إجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف بشأن مقتل المواطنيْن أبو زايد والطويل

الاتحاد الأوروبي: يجب إجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف بشأن مقتل المواطنيْن أبو زايد والطويل
المواطن أبو زايد
رام الله - دنيا الوطن
قال الاتحاد الأوروبي إنه يشعر بالفزع إثر مقتل المواطنيْن عماد الطويل، وحسن أبو زايد، على أيدي الأجهزة الأمنية القطاع.

وقال في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "من المفزع مقتل عماد الطويل في 25 تموز/يوليو وحسن أبو زايد في 23 تموز/يوليو، حسبما ورد، على أيدي قوات الأمن التابعة لحركة حماس في غزة.

وأضاف: "نتقدم بأحرّ التعازي لأسر الضحايا ويجب إجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف على الفور حتى يتم تقديم الجناة إلى العدالة".

وأصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، بياناً قالت فيه إن قوة حماة الثغور تتحمل المسؤولية عن حدث وفاة المواطن أبو زايد، وتلتزم بكل ما يترتب على ذلك من مسؤوليات.

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