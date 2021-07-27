شؤون فلسطينية

"الداخلية" بغزة تنشر نتائج التحقيق بمقتل المواطن حسن أبو زايد

"الداخلية" بغزة تنشر نتائج التحقيق بمقتل المواطن حسن أبو زايد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً حول نتائج التحقيق بمقتل المواطن حسن أبو زايد.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

أنهت لجنة التحقيق في قضية مقتل المواطن حسن محمد أبو زايد (27 عاماً) مساء الجمعة الماضية 23 يوليو 2021، أعمالها اليوم، حيث اعتمد التحقيق على:

1. إفادات شهود الحدث

2. تقرير الطب الشرعي

3. تقرير الأدلة الجنائية

4. تمثيل مسرح الحدث

وقد خلصت لجنة التحقيق إلى ما يلي:

أولاً: لاحظ عناصر قوة حماة الثغور المتواجدين شرق حي التفاح في منطقة أمنية، حركة مريبة لمركبة مُسرعة تسير بحركة مُموجة في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة 23 يوليو 2021.

ثانياً: أشار عنصرا حماة الثغور للمركبة بالتوقف، لكنها لم تستجب للتعليمات.

ثالثاً: في تطابق بين إفادتي سائق المركبة، وعنصري حماة الثغور، فإن السائق لم يمتثل بالوقوف للحاجز، وهرب من المكان.

رابعاً: بعد هروب المركبة من الحاجز، أطلق عنصرا حماة الثغور النار لإيقافها، وحسب تقرير الأدلة الجنائية تبين أن طلقتين أصابتا المركبة في "الصدام الخلفي"، إحداهما انحرفت عن مسارها بعد اصطدامها بجسم معدني من أجزاء المركبة وأصابت الفقيد في منطقة الحوض أسفل البطن.

خامساً: حسب إفادة رفيقي الفقيد، والذي كان يجلس في المقعد الخلفي، أنه التفت إلى الخلف لحظة هروب المركبة من الحاجز وإطلاق النار، ما أدى لإصابته في أسفل البطن، وهو ما يتوافق مع تقرير الطب الشرعي بأن الطلقة دخلت من البطن وخرجت من الظهر.

وبناءً على ما سبق، تؤكد وزارة الداخلية والأمن الوطني على ما يلي:

1. نتقدم بأحر التعازي من عائلة أبو زايد الكرام بوفاة فقيدهم، وقد تم تشكيل وفد لزيارة العائلة وإطلاعها على نتائج التحقيق.

2. تتحمل قوة حماة الثغور المسؤولية عن الحدث ووفاة الفقيد، وتلتزم بكل ما يترتب على ذلك من مسؤوليات.

3. اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار ما حدث.

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