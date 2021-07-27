صحيفة إسرائيلية: حكومة بينت لا تعتزم إخلاء السكان الفلسطينيين من حي الشيخ جراح بالقدس

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (جريوزاليم بوست) الإسرائيلية، عن مصدر مقرب من رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينت، قوله: إن الحكومة لا تعتزم إخلاء السكان الفلسطينيين من حي الشيخ جراح في القدس "في ضوء مدى سخونة الموضوع".وحددت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة استماع يوم الاثنين بشأن طرد أربع عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، بعد أن أيدت محاكم إسرائيلية مزاعم بأن العقار مملوك لشركة "نحلات شمعون" اليهودية.وقال المصدر المقرب من بينت، إنه حتى لو سمحت المحكمة بإخلاء السكان الفلسطينيين، فمن غير المرجح أن تأمر المحكمة الدولة بتفعيله أو تحديد موعد نهائي لذلك، مضيفًا أن الحكومة ستستغل ذلك لعدم تأجيج نيران الصراع في القدس.وأضاف المصدر، وفق الصحيفة، أن قضية سكان الشيخ جراح حظيت باهتمام دولي، وعدم إجلائهم سينفي المزاعم بأن الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في شهر آيار/مايو بدأت بسبب عمليات تهجير السكان في الحي.وزعم المصدر أن قضية الشيخ جراح مختلفة عن "الخان الأحمر" لكون الحكومة ليست طرفا في النزاع، على حد زعمه، مضيفاً أن الحكومة تدرس حاليا ما إذا كانت ستستمر في تأجيل الهدم في "الخان الأحمر".وأصدرت محكمة الاحتلال المركزية عدة قرارات بشأن إخلاء عائلات مقدسية تقطن حي الشيخ جراح، ورفضت استئنافات قُدّمت لها. وعلى الرغم من مرور أكثر من أربعة عقود على القضية، إلا أن محاكم الاحتلال لم تناقش ملكية الأرض بل اكتفت بوثيقة تقدّمت بها الجمعيات الاستيطانية، وثبت عدم وجود أي أصل لها في الأرشيف العثماني، تدعي من خلالها تسجيل وملكية الأرض في العام 1972، وبررت المحاكم حكمها لصالح الجمعيات الاستيطانية بحجة التقادم.وتدعي الجمعيات الاستيطانية ملكيتها الأرض المقامة عليها منازل العائلات المقدسية منذ العام 1885، لكنها لم تتمكن من إثبات مزاعمها أو تقديم أي إثبات لملكيتها الأرض، وعلى الرغم من ذلك فإن دائرة تسجيل الأراضي الإسرائيلية أعطت الجمعيات الاستيطانية "كوشان" مزوراً، بحسب الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس.