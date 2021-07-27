الريماوي لـ "دنيا الوطن": السلطة أغلقت مكتب جي ميديا وأبلغتني بالتحقيق أمام النائب العام





وأضاف في تصريح لـ "دنيا الوطن": أن "السلطة الفلسطينية قامت بإغلاق مكتب (جي ميديا) الإعلامي، وأبلغتني بأنه سيتم التحقيق معي أمام النائب العام غداً لإيضاح أسباب الإغلاق".





وكانت الأجهزة الأمنية، اعتقلت الريماوي قبل نحو ثلاثة أسابيع، حيث استمر الاعتقال لمدة ثلاثة أيام، وذلك على خلفية تصريحات له بشأن وفاة الناشط السياسي نزار بنات الشهر الماضي.

















خاص دنيا الوطنقال علاء الريماوي، المدير العام لوكالة "جي ميديا"، اليوم الثلاثاء، إن الأجهزة الأمنية، أغلقت المؤسسة دون ذكر سبب ذلك.