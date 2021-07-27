(أونروا): سيتم تحديد آلية التعليم حسب توصيات وزارة الصحة وتقييم الوضع الوبائي





ومن المقرر أن يبدأ الموسم الدراسي الجديد حسب ما قررت وزارة التربية والتعليم في 16 من آب/أغسطس المقبل.





خاص دنيا الوطنتحدثت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الثلاثاء، عن آلية التعليم التي من المقرر اتباعها خلال العام الدراسي الجديد 2021-2022.وقال المتحدث باسم (أونروا)، عدنان أبو حسنة في تصريح لـ "دنيا الوطن": "ننتظر تقييم الوضع الوبائي بالتواصل مع وزارة الصحة خلال الأسابيع القادمة للبت في آلية التعليم التي ستتبع خلال العام الجديد".وقال: "حسب توصيات وزارة الصحة وتقييم الوضع الوبائي سيتم تحديد آلية التعليم".