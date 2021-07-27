(أونروا): سيتم تحديد آلية التعليم حسب توصيات وزارة الصحة وتقييم الوضع الوبائي
تحدثت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الثلاثاء، عن آلية التعليم التي من المقرر اتباعها خلال العام الدراسي الجديد 2021-2022.
وقال المتحدث باسم (أونروا)، عدنان أبو حسنة في تصريح لـ "دنيا الوطن": "ننتظر تقييم الوضع الوبائي بالتواصل مع وزارة الصحة خلال الأسابيع القادمة للبت في آلية التعليم التي ستتبع خلال العام الجديد".
وقال: "حسب توصيات وزارة الصحة وتقييم الوضع الوبائي سيتم تحديد آلية التعليم".
ومن المقرر أن يبدأ الموسم الدراسي الجديد حسب ما قررت وزارة التربية والتعليم في 16 من آب/أغسطس المقبل.
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