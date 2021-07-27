وزير الأشغال يطلع على عمل خدمات الإغاثة الكاثوليكية في مجال الإعمار





رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الأشغال العامة والإسكان د.محمد زيارة، اليوم، مع وفد من خدمات الإغاثة الكاثوليكية برئاسة مدير عمليات المؤسسة الياس قريطم، اتفاقية اطار عمل بين الطرفين، لإنشاء مشاريع إسكانية لدعم الأسر التي فقدت أماكن سكنها وتضررت من الحرب الأخير على قطاع غزة.ورحب زيارة بإطار العمل المشترك بين الطرفين، مؤكدا على الشراكة التي تجمع بين الحكومة ومختلف المؤسسات التي تعمل معها لإعادة إعمار قطاع غزة، ومقدماً شكره لهذه المؤسسة التي تعمل لخدمة المواطن.وتم الاتفاق على صياغة اتفاقية اطار عمل بين الطرفين ووضع البنود التي تلزم لمباشرة العمل في مجال الاعمار والبنية التحتية وخاصة في المحافظات الجنوبية.من جهته، ثمن قريطم موقف زيارة وترحيبه بالشراكة معهم، مؤكدين على استمرارية العمل لخدمة المواطنين سواء بالضفة وقطاع غزة.