عربي

الرئيس التونسي يتسلم رسالة من نظيره الجزائري

الرئيس التونسي يتسلم رسالة من نظيره الجزائري
قيس سعيد عبد المجيد تبون
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية الجزائرية، بأن الرئيس التونسي قيس سعيد تسلم، اليوم الثلاثاء، رسالة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

وأوضحت الخارجية، أن الرئيس الجزائري أكد لنظيره التونسي "التزامه بتعزيز أواصر الأخوة والتضامن والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وذكر بيان للرئاسة التونسية أن "رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل، ظهر اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، السيد رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، الذي يؤدي زيارة إلى بلادنا مبعوثا خاصا محملا برسالة شفوية موجهة إلى رئيس الدولة من أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة".

وأضاف البيان أن "هذا اللقاء كان مناسبة لتجديد التأكيد على ما يجمع القيادتين في البلدين من علاقات احترام وتقدير متبادلين، وما يحدوهما من عزم ثابت وإرادة صادقة على مواصلة العمل سويا لمزيد ترسيخ روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون والشراكة المتينة بين تونس والجزائر، ولمضافرة الجهود الدؤوبة للاستجابة للتطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين نحو مزيد من التآزر والتضامن والتكامل".

أخبار ذات صلة

شاهد: تداول فيديو قديم لـ &#34;قيس سعيد&#34; يتحدث عن حمار يأكل الدستور

شاهد: تداول فيديو قديم لـ "قيس سعيد" يتحدث عن حمار يأكل الدستور

لبنان ثالث أكثر الدول تلقيا للمساعدات

لبنان ثالث أكثر الدول تلقيا للمساعدات

حزب &#34;النهضة&#34; يعلن تعليق الاحتجاجات أمام البرلمان التونسي

حزب "النهضة" يعلن تعليق الاحتجاجات أمام البرلمان التونسي

الأردن يحبط مخططاً لـ &#34;تنظيم الدولة&#34; يستهدف قتل جنود إسرائيليين على الحدود

الأردن يحبط مخططاً لـ "تنظيم الدولة" يستهدف قتل جنود إسرائيليين على الحدود

أبو الغيط يعرب عن الدعم الكامل للشعب التونسي لاجتياز المرحلة الحالية

أبو الغيط يعرب عن الدعم الكامل للشعب التونسي لاجتياز المرحلة الحالية

قيس سعيد يُصدر أمرًا رئاسيًا يقضي بمنع التجول في عموم المحافظات التونسية

قيس سعيد يُصدر أمرًا رئاسيًا يقضي بمنع التجول في عموم المحافظات التونسية

شاهد.. مصر: مراسل صحفي يتعرض لحادث على الهواء مباشرة

شاهد.. مصر: مراسل صحفي يتعرض لحادث على الهواء مباشرة

القوات العراقية تطلق عملية عسكرية جديدة لملاحقة تنظيم الدولة

القوات العراقية تطلق عملية عسكرية جديدة لملاحقة تنظيم الدولة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير الأشغال يطلع على عمل خدمات الإغاثة الكاثوليكية في مجال الإعمار

وزير الأشغال يطلع على عمل خدمات الإغاثة الكاثوليكية في مجال الإعمار

معلقة على تقرير (هيومن رايتس ووتش).. حماس تدعو لمحاسبة الاحتلال وتقديم قادته للمحاكم الدولية

معلقة على تقرير (هيومن رايتس ووتش).. حماس تدعو لمحاسبة الاحتلال وتقديم قادته للمحاكم الدولية

قوات خاصة إسرائيلية تعتقل شاباً من مدينة جنين

قوات خاصة إسرائيلية تعتقل شاباً من مدينة جنين

الأغوار: قوات الاحتلال تقمع مسيرة جماهيرية رافضة للاستيطان

الأغوار: قوات الاحتلال تقمع مسيرة جماهيرية رافضة للاستيطان

نابلس: إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال بجبل صبيح ببلدة بيتا

نابلس: إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال بجبل صبيح ببلدة بيتا

هيئة الأسرى: الحالة الصحية للأسير المضرب عن الطعام جيفارا النمورة بدأت بالتراجع

هيئة الأسرى: الحالة الصحية للأسير المضرب عن الطعام جيفارا النمورة بدأت بالتراجع

شاهد: ضبط مشتل يضم أكثر من 1000 شتلة من &#34;الماريجوانا&#34; المخدرة جنوب الخليل

شاهد: ضبط مشتل يضم أكثر من 1000 شتلة من "الماريجوانا" المخدرة جنوب الخليل

&#34;الزراعة&#34; بغزة تنفي الأنباء عن إغلاق بحر القطاع بشكل كامل

"الزراعة" بغزة تنفي الأنباء عن إغلاق بحر القطاع بشكل كامل

منوعات

محمد فراج لبسنت شوقي &#34;متحرقيش دمنا&#34;.. ما القصة؟

محمد فراج لبسنت شوقي "متحرقيش دمنا".. ما القصة؟

شاهد: دنيا بطمة تعرض نفسها للسخرية بعد ظهورها بقفطان غريب

شاهد: دنيا بطمة تعرض نفسها للسخرية بعد ظهورها بقفطان غريب

شاهد: ابنة أحمد بدير تنجو من موت محقق

شاهد: ابنة أحمد بدير تنجو من موت محقق

شاهد: أنغام تتوقف عن الغناء لثوان بجدة لسبب غريب

شاهد: أنغام تتوقف عن الغناء لثوان بجدة لسبب غريب

شاهد: هنا الزاهد تحذر من الجلوس مع زوجها.. ما السبب؟

شاهد: هنا الزاهد تحذر من الجلوس مع زوجها.. ما السبب؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبدالعزيز.. و متى ستخرج من المستشفى؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبدالعزيز.. و متى ستخرج من المستشفى؟

شاهد: الكويت ترحل هذا الفنان بسبب فيديو خادش للحياء

شاهد: الكويت ترحل هذا الفنان بسبب فيديو خادش للحياء

لهذا السبب.. الجمهور يشن هجومًا على ميس حمدان

لهذا السبب.. الجمهور يشن هجومًا على ميس حمدان

ما حقيقة إرتباط و زواج نجوى كرم؟

ما حقيقة إرتباط و زواج نجوى كرم؟

ماذا علقت الفنانة هند صبري على الأحداث في تونس؟

ماذا علقت الفنانة هند صبري على الأحداث في تونس؟

عربي

شاهد: تداول فيديو قديم لـ &#34;قيس سعيد&#34; يتحدث عن حمار يأكل الدستور

شاهد: تداول فيديو قديم لـ "قيس سعيد" يتحدث عن حمار يأكل الدستور

لبنان ثالث أكثر الدول تلقيا للمساعدات

لبنان ثالث أكثر الدول تلقيا للمساعدات

حزب &#34;النهضة&#34; يعلن تعليق الاحتجاجات أمام البرلمان التونسي

حزب "النهضة" يعلن تعليق الاحتجاجات أمام البرلمان التونسي

الأردن يحبط مخططاً لـ &#34;تنظيم الدولة&#34; يستهدف قتل جنود إسرائيليين على الحدود

الأردن يحبط مخططاً لـ "تنظيم الدولة" يستهدف قتل جنود إسرائيليين على الحدود