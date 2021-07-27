معلقة على تقرير (هيومن رايتس ووتش).. حماس تدعو لمحاسبة الاحتلال وتقديم قادته للمحاكم الدولية

رام الله - دنيا الوطندعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، وملاحقة قادته وجلبهم لقاعات المحاكم الدولية.وقال عضو مكتب العلاقات الدولية في الحركة، باسم نعيم في تصريح صحفي الثلاثاء، إن تقرير منظمة (هيومان رايتس ووتش) والذي وثق فيه ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي أفعالا ترتقي إلى جرائم حرب في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يعيد التأكيد على ما وثقته عشرات المؤسسات الدولية الحقوقية على مدار عقود، من أن "هذا العدو يتصرف ككيان فوق القانون، ويتعمد بحصانة، من خلال الدعم الأمريكي المطلق، تؤمنه من العقاب، ويسمح له بالاستمرار في ارتكاب أفظع الجرائم، بالقتل والتشريد وانتهاك المقدسات وسرقة الأراضي".وأضاف: "أننا وفي هذه المناسبة نؤكد مجددا على مطالب شعبنا، والتي يدعمها القانون الدولي، بضرورة محاسبة هذا الكيان وملاحقة قادته وجلبهم لقاعات المحاكم الدولية".وأكد نعيم أن "شعبنا يمارس حقه المشروع في مقاومة الاحتلال في إطار القانون الدولي بما يملك من إمكانات متاحة، وأظهرت المقاومة حرصها الدائم على تجنب استهداف المدنيين، رغم كل ما ارتكبه العدو من مجازر بحق أطفالنا ونسائنا، حتى إن أسرا كاملة شطبت من السجلات المدنية، وذلك انطلاقا من قيمنا الدينية والوطنية وإعمالاً للقوانين الدولية".