شاهد: استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع صوب "غلاف غزة"

وكان حريق اندلع في المجلس (سدوت نيغف) بـ "غلاف غزة"، يشتبه أنه بفعل بالون حارق.

وكان عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة حماس، قال أمس الاثنين: إن المزيد من التشديد على غزة لن يولد إلا الانفجار بوجه الاحتلال.



