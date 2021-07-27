شاهد: استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع صوب "غلاف غزة"
تواصل اليوم الثلاثاء، إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، صوب مناطق الغلاف.
ونشر موقع (حدشوت بتاخون سديه) الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مشاهد جديدة لحريق اندلع في "غلاف غزة" يشتبه أنه بفعل بالون حارق.
وكان حريق اندلع في المجلس (سدوت نيغف) بـ "غلاف غزة"، يشتبه أنه بفعل بالون حارق.
وكان عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة حماس، قال أمس الاثنين: إن المزيد من التشديد على غزة لن يولد إلا الانفجار بوجه الاحتلال.
وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى): بأنه "لا يمكن السماح للاحتلال بأن يلتف على نتائج معركة (سيف القدس)، مشيراً إلى أن "شعبنا لن يصبر طويلاً على عدم الإعمار والتلكؤ في إجراءات كسر الحصار".
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