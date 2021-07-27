هيئة الأسرى: الحالة الصحية للأسير المضرب عن الطعام جيفارا النمورة بدأت بالتراجع

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسير جيفارا النمورة (27 عاماً) من مدينة الخليل والموجود حاليا في زنازين سجن عسقلان، يواصل إضرابه لليوم 13 على التوالي احتجاجا على مواصلة اعتقاله الإداري.وأوضحت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن تراجعا كبيرا طرأ على صحته، حيث يعاني من أوجاع بالرأس وهزال بالجسم ويشعر بالقشعريرة في بعض الـحيان، كما يعاني من فتاق وطلب ان يتم نقله للمستشفى للعلاج منه، علما انه فقد من وزنه ما يقارب ال ٧ كيلو حتى اليوم، حيث كان وزنه عند خوضه للإضراب 76 كغم.وتحدث الأسير النمورة لمحامي الهيئة الذي زاره ظهر اليوم عن ظروف اعتقاله، حيث وصف الوضع بالزنزانة التي يوجد بها بالسيء، ومساحتها صغيرة جدا واشبه بالمرحاض، وخالية من اية أغراض او ممتلكات شخصية، سوى الملابس التي يرتديها.يذكر ان الأسير النمورة معتقل إداريا منذ عشرة اشهر، حيث انه في المرة الأولى صدر بحقه امر اعتقال اداري مدته ٦ اشهر، وجدد له لمدة ٤ اشهر خفضت لثلاثة، وفي اليوم الذي كان من المقرر ان يتم الإفراج عنه تم تجديد اعتقاله الإداري مما دفعه لخوض هذه المعركة، ومصمم على مواصلتها برفقة 14 اسيرا معتقلين بفعل هذه السياسة.