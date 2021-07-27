شاهد: ضبط مشتل يضم أكثر من 1000 شتلة من "الماريجوانا" المخدرة جنوب الخليل









رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة اليوم مشتلا يستخدم في زراعة المخدرات في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناءً على معلومات توفرت لشرطة مكافحة المخدرات تتعلق بوجود مشتل للمواد المخدرة بمنطقة وادي السمسم ببلدة الظاهرية جنوب الخليل، على الفور تم إبلاغ النيابة العامة والتحرك للمكان لتفتيش المنطقة وضبط هذا المشتل.وأضافت بأنه ولدى وصول الشرطة للمكان تبين وجود مشتل لزراعة المخدرات داخل كهف يضم 1050 شتلة من نبات الماريجوانا المهجنة تراوح طولها ما بين 5 سم إلى 50 سم، بناء على ذلك تم ضبط هذه الاشتال وتحريزها حسب الأصول.وأكدت الشرطة مواصلة إجراءات البحث والتحري لإلقاء القبض على صاحب هذا المشتل.