نفتالي بينت: إسرائيل على وشك البدء بعملية التطعيم بجرعة ثالثة من لقاح (كورونا)



وخلال زيارته لدار رعاية المسنين في القدس، قال: إن الهدف هو الامتناع قدر الإمكان عن الحاق الأضرار بالاقتصاد وعن فرض المزيد من الإغلاقات الصحية.





وأضاف أن عدد حالات الإصابة الجديدة اليومي ليس الشيء الأكثر أهمية، وإنما علينا أيضا الأخذ بالحسبان عدد المرضى بحالة خطيرة والوضع في المستشفيات.





وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، دعوته لتطعيم الفتيان من سن 12 عاماً وما فوق، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



الى ذلك قرر مدير مستشفى نهاريا، مسعد برهوم إعادة فتح قسم (كورونا) الخاص بالمرضى الخاضعين للتنفس الاصطناعي.

ويرقد في المستشفى الان 19 مريضا، وتوصف حالة ثمانية منهم بخطيرة.

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، أن إسرائيل على وشك البدء بعملية التطعيم بجرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا).