الخليل: النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة مواطن

رام الله - دنيا الوطنباشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في واقعة وفاة مواطن يبلغ من العمر (39 عاماً) في محافظة الخليل.وأوضح المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وبناءً على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية الشرطة حول وجود مواطن مصاب داخل مركبة بمنطقة شارع السلام وسط مدينة الخليل، تحركت على الفور الشرطة للمكان للوقوف على ملابسات الواقعة، حيث جرى نقله ومحاولة اسعافه إلى المستشفى الأهلي إلا أنه كان مفارقا للحياة قبل وصوله للمستشفى.وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان فور انتقالها للمكان وما زالت إجراءات الكشف والمعاينة قيد المتابعة.