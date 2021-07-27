شؤون فلسطينية

الخليل: النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة مواطن

الخليل: النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة مواطن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في واقعة وفاة مواطن يبلغ من العمر (39 عاماً) في محافظة الخليل.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وبناءً على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية الشرطة حول وجود مواطن مصاب داخل مركبة بمنطقة شارع السلام وسط مدينة الخليل، تحركت على الفور الشرطة للمكان للوقوف على ملابسات الواقعة، حيث جرى نقله ومحاولة اسعافه إلى المستشفى الأهلي إلا أنه كان مفارقا للحياة قبل وصوله للمستشفى.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان فور انتقالها للمكان وما زالت إجراءات الكشف والمعاينة قيد المتابعة.

أخبار ذات صلة

&#34;الزراعة&#34; بغزة تنفي الأنباء عن إغلاق بحر القطاع بشكل كامل

"الزراعة" بغزة تنفي الأنباء عن إغلاق بحر القطاع بشكل كامل

هيئة الأسرى: تمديد توقيف الأسير المصاب عبد الله أبو بكر

هيئة الأسرى: تمديد توقيف الأسير المصاب عبد الله أبو بكر

وزيرة الصحة: الوضع الوبائي متجه نحو موجة رابعة

وزيرة الصحة: الوضع الوبائي متجه نحو موجة رابعة

قيادي بـ (حماس): المقاومة وقيادتها السياسية والعسكرية وضعت خطة شاملة لـ &#34;معركة التحرير&#34;

قيادي بـ (حماس): المقاومة وقيادتها السياسية والعسكرية وضعت خطة شاملة لـ "معركة التحرير"

&#34;التعليم العالي&#34; والإسلامي الفلسطيني يوقعان اتفاقية لإطلاق جائزة البحث العلمي

"التعليم العالي" والإسلامي الفلسطيني يوقعان اتفاقية لإطلاق جائزة البحث العلمي

الحايك يبحث مع الاتحاد الأوروبي مشاكل غزة وتسريع الإعمار

الحايك يبحث مع الاتحاد الأوروبي مشاكل غزة وتسريع الإعمار

رأفت يدعو الكل الفلسطيني في قطاع غزة للحفاظ على النسيج الاجتماعي وحماية الدم الفلسطيني

رأفت يدعو الكل الفلسطيني في قطاع غزة للحفاظ على النسيج الاجتماعي وحماية الدم الفلسطيني

بلدية غزة تحذر من استمرار توقف المشاريع البنية التحتية

بلدية غزة تحذر من استمرار توقف المشاريع البنية التحتية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التعليم العالي&#34; والإسلامي الفلسطيني يوقعان اتفاقية لإطلاق جائزة البحث العلمي

"التعليم العالي" والإسلامي الفلسطيني يوقعان اتفاقية لإطلاق جائزة البحث العلمي

الحايك يبحث مع الاتحاد الأوروبي مشاكل غزة وتسريع الإعمار

الحايك يبحث مع الاتحاد الأوروبي مشاكل غزة وتسريع الإعمار

بلدية غزة تحذر من استمرار توقف المشاريع البنية التحتية

بلدية غزة تحذر من استمرار توقف المشاريع البنية التحتية

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأطفال الأسرى في الشهرين الأخيرين إلى 235 طفلاً

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأطفال الأسرى في الشهرين الأخيرين إلى 235 طفلاً

جبهة النضال تدعو إلى تبني خطة وطنية داعمة لقضية الأسرى في سجون الاحتلال

جبهة النضال تدعو إلى تبني خطة وطنية داعمة لقضية الأسرى في سجون الاحتلال

الخارجية: مواجهة تهويد القدس يتطلب تعزيز الصمود الفلسطيني بالدعم الدولي

الخارجية: مواجهة تهويد القدس يتطلب تعزيز الصمود الفلسطيني بالدعم الدولي

صيدم: نقل سفارة أي دولة عضو بالاتحاد الأوروبي للقدس خرق لقرارات الاتحاد نفسه

صيدم: نقل سفارة أي دولة عضو بالاتحاد الأوروبي للقدس خرق لقرارات الاتحاد نفسه

الرجوب يطلع وزير الإصلاح الإداري الياباني على آخر المستجدات السياسية

الرجوب يطلع وزير الإصلاح الإداري الياباني على آخر المستجدات السياسية

منوعات

محمد فراج لبسنت شوقي &#34;متحرقيش دمنا&#34;.. ما القصة؟

محمد فراج لبسنت شوقي "متحرقيش دمنا".. ما القصة؟

شاهد: دنيا بطمة تعرض نفسها للسخرية بعد ظهورها بقفطان غريب

شاهد: دنيا بطمة تعرض نفسها للسخرية بعد ظهورها بقفطان غريب

شاهد: ابنة أحمد بدير تنجو من موت محقق

شاهد: ابنة أحمد بدير تنجو من موت محقق

شاهد: أنغام تتوقف عن الغناء لثوان بجدة لسبب غريب

شاهد: أنغام تتوقف عن الغناء لثوان بجدة لسبب غريب

شاهد: هنا الزاهد تحذر من الجلوس مع زوجها.. ما السبب؟

شاهد: هنا الزاهد تحذر من الجلوس مع زوجها.. ما السبب؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبدالعزيز.. و متى ستخرج من المستشفى؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبدالعزيز.. و متى ستخرج من المستشفى؟

شاهد: الكويت ترحل هذا الفنان بسبب فيديو خادش للحياء

شاهد: الكويت ترحل هذا الفنان بسبب فيديو خادش للحياء

لهذا السبب.. الجمهور يشن هجومًا على ميس حمدان

لهذا السبب.. الجمهور يشن هجومًا على ميس حمدان

ما حقيقة إرتباط و زواج نجوى كرم؟

ما حقيقة إرتباط و زواج نجوى كرم؟

ماذا علقت الفنانة هند صبري على الأحداث في تونس؟

ماذا علقت الفنانة هند صبري على الأحداث في تونس؟

عربي

لبنان ثالث أكثر الدول تلقيا للمساعدات

لبنان ثالث أكثر الدول تلقيا للمساعدات

حزب &#34;النهضة&#34; يعلن تعليق الاحتجاجات أمام البرلمان التونسي

حزب "النهضة" يعلن تعليق الاحتجاجات أمام البرلمان التونسي

أبو الغيط يعرب عن الدعم الكامل للشعب التونسي لاجتياز المرحلة الحالية

أبو الغيط يعرب عن الدعم الكامل للشعب التونسي لاجتياز المرحلة الحالية

قيس سعيد يُصدر أمرًا رئاسيًا يقضي بمنع التجول في عموم المحافظات التونسية

قيس سعيد يُصدر أمرًا رئاسيًا يقضي بمنع التجول في عموم المحافظات التونسية