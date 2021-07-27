هيئة الأسرى: تمديد توقيف الأسير المصاب عبد الله أبو بكر

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، أن محكمة سالم العسكرية مددت ظهر اليوم توقيف الأسير عبد الله أبو بكر، والذي يمر بوضع صحي صعب بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال، وإصابته بعدة رصاصات.وأوضحت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن قرار المحكمة تضمن قرار بتمديد التوقيف لمدة ثمانية ايام، علما انه يتواجد حاليا في مستشفى الخضيرة، مقيد الايدي والارجل، وخضع لعدة عمليات جراحية، ولا زال في غرفة العناية المكثفة ووضعه خطير جدا.وحملت الهيئة حكومة الاحتلال الإسرائيلية وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المصاب أبو بكر، مطالبة بإنهاء اعتقاله فورا وتقديم العلاج المناسب له، وإزالة القيود من قدميه وذراعيه، والتي تتنافى مع كافة الأعراف والأخلاقيات الدولية.