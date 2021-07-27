قيادي بـ (حماس): المقاومة وقيادتها السياسية والعسكرية وضعت خطة شاملة لـ "معركة التحرير"

جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر "شباب من أجل القدس"، مضيفاً أنه "ما زلنا نعيش في ظلال معركة (سيف القدس) التي حققت فيها المقاومة الفلسطينية نصراً مظفراً وتقدماً واضحاً ورسمت إساءة واضحة لوجه العدو القبيح هي الأسوأ في تاريخ الكيان".



وقال أبو عون إن "المقاومة استطاعت أن تحرز خلال معركة سيف القدس صورة النصر وصفارات الإنذار تُدوي في المدن المحتلة وقطعان المستوطنين يهربون تحت وقع ضربات المقاومة".



وشدد على أن "معركة سيف القدس جاءت دفاعا عن القدس كمحطة متقدمة ومهمة في مشروع العودة والتحرير".



وتابع عضو المكتب السياسي لحركة حماس "شكلت السنوات الأخيرة بعد نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة والجهود المبذولة لتمرير صفقة القرن وجهود الاحتلال اللا متناهية في الاستيطان والتهويد والاستفراد بمدينة القدس واستباحة المسجد الأقصى باعتداءات متكررة، شكلت هذه المرحلة قمة العلو والاستبداد والتماهي والطغيان الذي سيعقبه الهبوط والانحدار للكيان الصهيوني".



وقال أبو عون: "نحن على يقين أن علو واستبداد الاحتلال سيعقبه مراحل أخرى في نهاية الكيان وتحقيق وعد الآخرة وأن دحر المحتل بات قاب قوسين أو أدنى".



وأضاف: أن "المقاومة وقيادتها السياسية والعسكرية وضعت خطة شاملة لمعركة التحرير، ونواصل الليل بالنهار بتنسيق غير مسبوق مع كافة القوى الحية من أبناء شعبنا للمضي قدماً في مشروع العودة والتحرير واستنفار كافة الطاقات والجهود في سبيل تحقيقه".



وأكد بأن قيادة حماس تُولي جيل الشباب كل رعاية واهتمام ونضع فيه الأمل للمضي قدماً في المسيرة يستجمع كل مفردات القوى والتحدي وينتشر في كل الساحات والمساحات في العالم الواقعي والافتراضي لينشر الوعي ويجند الأحرار لنصرة قضيتنا حتى نحقق حلم شعبنا في العودة والتحرير.



رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، د. كمال أبو عون، اليوم الثلاثاء، إن قيادة الحركة ترقب إبداعات الشباب وتنتظر مخرجات هذا المؤتمر ليكون إسهاماً نوعياً في معركة الوعي وبث نشاط المقاومة في صفوف الشباب.