شاهد: تداول فيديو قديم لـ "قيس سعيد" يتحدث عن حمار يأكل الدستور

رام الله - دنيا الوطنتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا من لقاء قديم يعود إلى نحو 8 سنوات، للرئيس التونسي قيس سعيد يتحدث فيه عن مخاوفه من أن "يأكل الدستور حمار".وأشار سعيد في مقابلة مع القناة التونسية، إلى مسرحية "غربة" للفنان السوري دريد لحام، كان يمثل فيها دور مختار القرية، وهو يطلب من أحد مساعديه أن يجلب الدستور، لكنه أبلغه بأن الحمار أكله.وقال سعيد الذي كان حينها استاذا بالجامعة، في حديثه عن لجنة الدستور: "خوفي على الدستور القادم في تونس، من أن تأكله حمار، أو أتان من نسل الحمار الأولي".