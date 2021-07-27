مباشر | مؤتمر صحفي لزعيم تيار المستقبل اللبنانيي سعد الحريري

شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" والإسلامي الفلسطيني يوقعان اتفاقية لإطلاق جائزة البحث العلمي

"التعليم العالي" والإسلامي الفلسطيني يوقعان اتفاقية لإطلاق جائزة البحث العلمي
رام الله - دنيا الوطن
وقّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس ومدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني عماد السعدي، في مقر الوزارة، اليوم، اتفاقية تعاون لإطلاق "جائزة البنك الإسلامي الفلسطيني للبحث العلمي للعام 2021"، وذلك في إطار دعم
وتعزيز البحث العلمي والريادة والابتكار في فلسطين.

وتشمل الجائزة مجالات عدة؛ أبرزها أثر التكنولوجيا المالية على قطاع الخدمات المالية والمصرفية، والتعليم والتعلّم في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وضمان ضبط الجودة في المؤسسات المصرفية ومؤسسات التعليم العالي، والعلوم
التطبيقية ودورها في تعزيز الإنتاج المحلي، والعلوم الصحية ودراستها ضمن السياق الفلسطيني.

وفي هذا السياق، قال أبو مويس: "إنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية؛ فإن من أولوياتنا في الخطة الاستراتيجية الوطنية هو التعاون والتكامل مع المؤسسات المجتمعية بقطاعيها المدني والخاص لتحقيق تنمية بشرية هادفة تسهم في تنمية مستدامة".

وثمّن الوزير الشراكة مع البنك الإسلامي الفلسطيني وما يقدمه البنك من دعم لقطاع التعليم العالي؛ خاصةً على صعيد البحث العلمي، مؤكداً حرص وتركيز الوزارة على تعزيز وتوجيه البحث العلمي بما يلبي حاجات المجتمع الفلسطيني.

وأضاف أبو مويس" لبّت مؤسساتنا نداء المسؤولية المجتمعية، وكان من أوائل هذه المؤسسات؛ البنك الإسلامي الفلسطيني، الذي يدعم قطاع التعليم العالي ومؤسساته، والبحث العلمي وصندوق إقراض الطلبة، بما يسهم في تعزيز المُخرج التعليمي المميز والبحث العلمي الهادف والمنتج".

و من جانبه، قال السعدي: "إن البنك يولي أهمية كبيرة لدعم مسيرة البحث العلمي في فلسطين باعتباره أساساً لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن هذه الجائزة أصبحت على الأجندة السنوية للبنك لما لها من أهمية في تشجيع الباحثين على زيادة إنتاجهم البحثي، وإجراء أبحاث أصيلة ومتخصصة تُضيف قيمة جديدة للمعرفة".

و تابع" نعمل بشكل دوري على زيادة الدعم المُقدّم للقطاع التعليمي ضمن برنامجنا للمسؤولية المجتمعية المستدامة، وفي مقدمة ذلك نضع دعم البحث العلمي؛ لما له من أهمية في الوصول إلى التنمية المبنية على العلم والمعرفة والابتكار".

وأكد السعدي على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم البحث العلمي؛ بما ينعكس إيجاباً على دعم عجلة التنمية وخدمة الاقتصاد الوطني، مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة "التعليم العالي" لتوفير البيئة اللازمة لتعزيز البحث العلمي ورفع جودة مخرجات التعليم العالي للوصول إلى مستوىً متميزٍ في هذا
المجال على مستوى العالم.

أخبار ذات صلة

قيادي بـ (حماس): المقاومة وقيادتها السياسية والعسكرية وضعت خطة شاملة لـ &#34;معركة التحرير&#34;

قيادي بـ (حماس): المقاومة وقيادتها السياسية والعسكرية وضعت خطة شاملة لـ "معركة التحرير"

الحايك يبحث مع الاتحاد الأوروبي مشاكل غزة وتسريع الإعمار

الحايك يبحث مع الاتحاد الأوروبي مشاكل غزة وتسريع الإعمار

رأفت يدعو الكل الفلسطيني في قطاع غزة للحفاظ على النسيج الاجتماعي وحماية الدم الفلسطيني

رأفت يدعو الكل الفلسطيني في قطاع غزة للحفاظ على النسيج الاجتماعي وحماية الدم الفلسطيني

بلدية غزة تحذر من استمرار توقف المشاريع البنية التحتية

بلدية غزة تحذر من استمرار توقف المشاريع البنية التحتية

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأطفال الأسرى في الشهرين الأخيرين إلى 235 طفلاً

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأطفال الأسرى في الشهرين الأخيرين إلى 235 طفلاً

الاقتصاد: مؤشر دمغ الذهب يسجل ارتفاعاً بنسبة 61.6% خلال الشهر الماضي

الاقتصاد: مؤشر دمغ الذهب يسجل ارتفاعاً بنسبة 61.6% خلال الشهر الماضي

جبهة النضال تدعو إلى تبني خطة وطنية داعمة لقضية الأسرى في سجون الاحتلال

جبهة النضال تدعو إلى تبني خطة وطنية داعمة لقضية الأسرى في سجون الاحتلال

الخارجية: مواجهة تهويد القدس يتطلب تعزيز الصمود الفلسطيني بالدعم الدولي

الخارجية: مواجهة تهويد القدس يتطلب تعزيز الصمود الفلسطيني بالدعم الدولي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التعليم العالي&#34; والإسلامي الفلسطيني يوقعان اتفاقية لإطلاق جائزة البحث العلمي

"التعليم العالي" والإسلامي الفلسطيني يوقعان اتفاقية لإطلاق جائزة البحث العلمي

الحايك يبحث مع الاتحاد الأوروبي مشاكل غزة وتسريع الإعمار

الحايك يبحث مع الاتحاد الأوروبي مشاكل غزة وتسريع الإعمار

بلدية غزة تحذر من استمرار توقف المشاريع البنية التحتية

بلدية غزة تحذر من استمرار توقف المشاريع البنية التحتية

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأطفال الأسرى في الشهرين الأخيرين إلى 235 طفلاً

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأطفال الأسرى في الشهرين الأخيرين إلى 235 طفلاً

جبهة النضال تدعو إلى تبني خطة وطنية داعمة لقضية الأسرى في سجون الاحتلال

جبهة النضال تدعو إلى تبني خطة وطنية داعمة لقضية الأسرى في سجون الاحتلال

الخارجية: مواجهة تهويد القدس يتطلب تعزيز الصمود الفلسطيني بالدعم الدولي

الخارجية: مواجهة تهويد القدس يتطلب تعزيز الصمود الفلسطيني بالدعم الدولي

صيدم: نقل سفارة أي دولة عضو بالاتحاد الأوروبي للقدس خرق لقرارات الاتحاد نفسه

صيدم: نقل سفارة أي دولة عضو بالاتحاد الأوروبي للقدس خرق لقرارات الاتحاد نفسه

الرجوب يطلع وزير الإصلاح الإداري الياباني على آخر المستجدات السياسية

الرجوب يطلع وزير الإصلاح الإداري الياباني على آخر المستجدات السياسية

منوعات

محمد فراج لبسنت شوقي &#34;متحرقيش دمنا&#34;.. ما القصة؟

محمد فراج لبسنت شوقي "متحرقيش دمنا".. ما القصة؟

شاهد: دنيا بطمة تعرض نفسها للسخرية بعد ظهورها بقفطان غريب

شاهد: دنيا بطمة تعرض نفسها للسخرية بعد ظهورها بقفطان غريب

شاهد: ابنة أحمد بدير تنجو من موت محقق

شاهد: ابنة أحمد بدير تنجو من موت محقق

شاهد: أنغام تتوقف عن الغناء لثوان بجدة لسبب غريب

شاهد: أنغام تتوقف عن الغناء لثوان بجدة لسبب غريب

شاهد: هنا الزاهد تحذر من الجلوس مع زوجها.. ما السبب؟

شاهد: هنا الزاهد تحذر من الجلوس مع زوجها.. ما السبب؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبدالعزيز.. و متى ستخرج من المستشفى؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبدالعزيز.. و متى ستخرج من المستشفى؟

شاهد: الكويت ترحل هذا الفنان بسبب فيديو خادش للحياء

شاهد: الكويت ترحل هذا الفنان بسبب فيديو خادش للحياء

لهذا السبب.. الجمهور يشن هجومًا على ميس حمدان

لهذا السبب.. الجمهور يشن هجومًا على ميس حمدان

ما حقيقة إرتباط و زواج نجوى كرم؟

ما حقيقة إرتباط و زواج نجوى كرم؟

ماذا علقت الفنانة هند صبري على الأحداث في تونس؟

ماذا علقت الفنانة هند صبري على الأحداث في تونس؟

عربي

لبنان ثالث أكثر الدول تلقيا للمساعدات

لبنان ثالث أكثر الدول تلقيا للمساعدات

أبو الغيط يعرب عن الدعم الكامل للشعب التونسي لاجتياز المرحلة الحالية

أبو الغيط يعرب عن الدعم الكامل للشعب التونسي لاجتياز المرحلة الحالية

قيس سعيد يُصدر أمرًا رئاسيًا يقضي بمنع التجول في عموم المحافظات التونسية

قيس سعيد يُصدر أمرًا رئاسيًا يقضي بمنع التجول في عموم المحافظات التونسية

شاهد.. مصر: مراسل صحفي يتعرض لحادث على الهواء مباشرة

شاهد.. مصر: مراسل صحفي يتعرض لحادث على الهواء مباشرة