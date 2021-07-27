مباشر | مؤتمر صحفي لزعيم تيار المستقبل اللبنانيي سعد الحريري

شؤون فلسطينية

الحايك يبحث مع الاتحاد الأوروبي مشاكل غزة وتسريع الإعمار

الحايك يبحث مع الاتحاد الأوروبي مشاكل غزة وتسريع الإعمار
رام الله - دنيا الوطن
بحث علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين ،اليوم الثلاثاء، مع وفد من مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية مشاكل قطاع غزة الاقتصادية والانسانية وعوائق عملية إعادة الإعمار وضرورة تعويض القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال زيارة نفذها الوفد الممثل بالملحق التجاري أورست توكاتش، والثقافي دانييلا سفيرسيك إلى مقر الجمعية، وناقش الطرفان التدخلات المطلوبة من الاتحاد الأوروبي للتحسين من الأوضاع في قطاع غزة في ظل الأثار الكارثية التي خلفتها الحروب الإسرائيلية والحصار.

وأكد الحايك على ضرورة معالجة أثار العدوان الأخير والبدء بعمليات الإعمار وإنهاء سياسات تشديد الحصار على المعابر لما تشكله من أهمية قصوى في الوقت الحالي للحد من تعمق الأزمات في غزة.

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي مطالب بلعب دور فاعل في ملف إعادة الإعمار وتخفيف الحصار من خلال الضغط على الجانب الاسرائيلي للسماح بإدخال مواد الإعمار وفتح المعابر أمام جميع أصناف البضائع والمواد الخام، وتسريع وصول أموال المانحين بما يضمن تسريع إعادة الاعمار وإنعاش الاقتصاد في غزة.

وأشار الحايك إلى أهمية صرف التعويضات للقطاعات المتضررة وإيجاد برامج داعمة للقطاع الخاص بما يمكنه من ممارسة دوره الطبيعي في التنمية الاقتصادية والحد من مشكلتي البطالة والفقر.

بدوره أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفين كوهن فون بورغسدورف على أهمية البدء بعملية إعمار سريعة في قطاع غزة.

وشدد بورغسدورف على استعداد الاتحاد للعمل مع جميع الأطراف للتحسين من الأوضاع في غزة بما يمكن السكان من العيش باستقرار وسلام.

وأشار إلى مساعي يبذلها الاتحاد الأوروبي لمساعدة الشعب الفلسطيني في شتى المجالات ورفع الحصار عن غزة وتسريع الإعمار وضمان وصول المساعدات.


أخبار ذات صلة

قيادي بـ (حماس): المقاومة وقيادتها السياسية والعسكرية وضعت خطة شاملة لـ &#34;معركة التحرير&#34;

قيادي بـ (حماس): المقاومة وقيادتها السياسية والعسكرية وضعت خطة شاملة لـ "معركة التحرير"

&#34;التعليم العالي&#34; والإسلامي الفلسطيني يوقعان اتفاقية لإطلاق جائزة البحث العلمي

"التعليم العالي" والإسلامي الفلسطيني يوقعان اتفاقية لإطلاق جائزة البحث العلمي

رأفت يدعو الكل الفلسطيني في قطاع غزة للحفاظ على النسيج الاجتماعي وحماية الدم الفلسطيني

رأفت يدعو الكل الفلسطيني في قطاع غزة للحفاظ على النسيج الاجتماعي وحماية الدم الفلسطيني

بلدية غزة تحذر من استمرار توقف المشاريع البنية التحتية

بلدية غزة تحذر من استمرار توقف المشاريع البنية التحتية

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأطفال الأسرى في الشهرين الأخيرين إلى 235 طفلاً

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأطفال الأسرى في الشهرين الأخيرين إلى 235 طفلاً

الاقتصاد: مؤشر دمغ الذهب يسجل ارتفاعاً بنسبة 61.6% خلال الشهر الماضي

الاقتصاد: مؤشر دمغ الذهب يسجل ارتفاعاً بنسبة 61.6% خلال الشهر الماضي

جبهة النضال تدعو إلى تبني خطة وطنية داعمة لقضية الأسرى في سجون الاحتلال

جبهة النضال تدعو إلى تبني خطة وطنية داعمة لقضية الأسرى في سجون الاحتلال

الخارجية: مواجهة تهويد القدس يتطلب تعزيز الصمود الفلسطيني بالدعم الدولي

الخارجية: مواجهة تهويد القدس يتطلب تعزيز الصمود الفلسطيني بالدعم الدولي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التعليم العالي&#34; والإسلامي الفلسطيني يوقعان اتفاقية لإطلاق جائزة البحث العلمي

"التعليم العالي" والإسلامي الفلسطيني يوقعان اتفاقية لإطلاق جائزة البحث العلمي

الحايك يبحث مع الاتحاد الأوروبي مشاكل غزة وتسريع الإعمار

الحايك يبحث مع الاتحاد الأوروبي مشاكل غزة وتسريع الإعمار

بلدية غزة تحذر من استمرار توقف المشاريع البنية التحتية

بلدية غزة تحذر من استمرار توقف المشاريع البنية التحتية

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأطفال الأسرى في الشهرين الأخيرين إلى 235 طفلاً

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأطفال الأسرى في الشهرين الأخيرين إلى 235 طفلاً

جبهة النضال تدعو إلى تبني خطة وطنية داعمة لقضية الأسرى في سجون الاحتلال

جبهة النضال تدعو إلى تبني خطة وطنية داعمة لقضية الأسرى في سجون الاحتلال

الخارجية: مواجهة تهويد القدس يتطلب تعزيز الصمود الفلسطيني بالدعم الدولي

الخارجية: مواجهة تهويد القدس يتطلب تعزيز الصمود الفلسطيني بالدعم الدولي

صيدم: نقل سفارة أي دولة عضو بالاتحاد الأوروبي للقدس خرق لقرارات الاتحاد نفسه

صيدم: نقل سفارة أي دولة عضو بالاتحاد الأوروبي للقدس خرق لقرارات الاتحاد نفسه

الرجوب يطلع وزير الإصلاح الإداري الياباني على آخر المستجدات السياسية

الرجوب يطلع وزير الإصلاح الإداري الياباني على آخر المستجدات السياسية

منوعات

محمد فراج لبسنت شوقي &#34;متحرقيش دمنا&#34;.. ما القصة؟

محمد فراج لبسنت شوقي "متحرقيش دمنا".. ما القصة؟

شاهد: دنيا بطمة تعرض نفسها للسخرية بعد ظهورها بقفطان غريب

شاهد: دنيا بطمة تعرض نفسها للسخرية بعد ظهورها بقفطان غريب

شاهد: ابنة أحمد بدير تنجو من موت محقق

شاهد: ابنة أحمد بدير تنجو من موت محقق

شاهد: أنغام تتوقف عن الغناء لثوان بجدة لسبب غريب

شاهد: أنغام تتوقف عن الغناء لثوان بجدة لسبب غريب

شاهد: هنا الزاهد تحذر من الجلوس مع زوجها.. ما السبب؟

شاهد: هنا الزاهد تحذر من الجلوس مع زوجها.. ما السبب؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبدالعزيز.. و متى ستخرج من المستشفى؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبدالعزيز.. و متى ستخرج من المستشفى؟

شاهد: الكويت ترحل هذا الفنان بسبب فيديو خادش للحياء

شاهد: الكويت ترحل هذا الفنان بسبب فيديو خادش للحياء

لهذا السبب.. الجمهور يشن هجومًا على ميس حمدان

لهذا السبب.. الجمهور يشن هجومًا على ميس حمدان

ما حقيقة إرتباط و زواج نجوى كرم؟

ما حقيقة إرتباط و زواج نجوى كرم؟

ماذا علقت الفنانة هند صبري على الأحداث في تونس؟

ماذا علقت الفنانة هند صبري على الأحداث في تونس؟

عربي

لبنان ثالث أكثر الدول تلقيا للمساعدات

لبنان ثالث أكثر الدول تلقيا للمساعدات

أبو الغيط يعرب عن الدعم الكامل للشعب التونسي لاجتياز المرحلة الحالية

أبو الغيط يعرب عن الدعم الكامل للشعب التونسي لاجتياز المرحلة الحالية

قيس سعيد يُصدر أمرًا رئاسيًا يقضي بمنع التجول في عموم المحافظات التونسية

قيس سعيد يُصدر أمرًا رئاسيًا يقضي بمنع التجول في عموم المحافظات التونسية

شاهد.. مصر: مراسل صحفي يتعرض لحادث على الهواء مباشرة

شاهد.. مصر: مراسل صحفي يتعرض لحادث على الهواء مباشرة