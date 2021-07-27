شؤون فلسطينية

الرجوب يطلع وزير الإصلاح الإداري الياباني على آخر المستجدات السياسية

الرجوب يطلع وزير الإصلاح الإداري الياباني على آخر المستجدات السياسية
رام الله - دنيا الوطن
أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الفريق جبريل الرجوب، اليوم الثلاثاء في العاصمة اليابانية طوكيو وزير الإصلاح الإداري الياباني، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية اليابانية الفلسطينية، كونو تارو، على آخر المستجدات
السياسية على الساحة الفلسطينية، بحضور القائم بأعمال سفير دولة فلسطين لدى اليابان هشام نصار.

ووضع الرجوب مضيفه في صورة العدوان الإسرائيلي وانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة المناطق، خاصة في القدس وحي الشيخ جراح وبلدة سلوان، إضافة إلى التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، الهادف للقضاء على مشروع
الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد على ضرورة العمل بشكل عاجل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وللوصول لحل سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، لافتا إلى أن أي جهد دون وجود أفق سياسي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال لا يمكن أن يحقق السلام في المنطقة.

ووجه الدعوة لليابان لمواصلة دعمها وأخذ دور سياسي متقدم لدفع عجلة السلام بالاستناد إلى قرارات الشرعية الدولية، مثمنا الموقف الياباني الداعم لفلسطين وحقوقها دوما.

كما وضع تارو في صورة آخر المستجدات على صعيد ملف المصالحة الوطنية، والجهود المتواصلة لتهيئة الظروف لإنجاز الوحدة وتحقيق الشراكة الوطنية، وإجراء الانتخابات الوطنية الشاملة في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.

و استعرض الجهود التي تبذلها السلطة والقيادة الفلسطينية لإعادة إعمار قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، مؤكدا أن ملف إعادة الإعمار يأتي على رأس سلم أولويات القيادة الفلسطينية.

وفي سياق آخر هنأ الرجوب اليابان على التنظيم الناجح والمميز لدورة الألعاب الأولمبية 2020 خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم جرّاء جائحة كورونا.

بدوره أكد الوزير تارو دعم اليابان لحقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية، لافتا إلى استعداد بلاده للعب دور سياسي لتحقيق السلام في المنطقة، من خلال التواصل مع كافة الأطراف الدولية وخاصة الولايات المتحدة الامريكية لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكد التزام بلاده بتقديم الدعم الاقتصادي لفلسطين من خلال المشاريع التي تنفذها الحكومة اليابانية وخاصة مشروع ممر السلام والازدهار في أريحا.

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