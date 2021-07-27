شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابا في حي الشيخ جراح

الاحتلال يعتقل شابا في حي الشيخ جراح
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود صلاح من سكان بلدة سلوان، خلال تواجده في حي الشيخ جراح للتضامن مع سكانه ضد قرار الاحتلال هدم خيمة التضامن داخل الحي".

وكان ناشطون ومتضامنون اعتصموا، اليوم، في حي الشيخ جراح المهدد بإخلاء سكانه قسرا بالقدس المحتلة، رفضا لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم خيمتي تضامن وسط الحي.

ودعا أهالي الشيخ جراح المواطنين للاحتشاد رفضا لقرارات الاحتلال الجائرة بحق الحي وخيم التضامن مع السكان.

وتتواصل اعتداءات سلطات الاحتلال على الوقفات وخيام التضامن على مدخل حي الشيخ جراح في القدس المحتلة رفضاً لحصاره المستمر منذ شهرين ونصف وسياسة الاحتلال التي تهدف لتهجير سكان الحي.

ويواصل الاحتلال إغلاق مداخل حي الشيخ جراح ويمنع المواطنين من خارج الحي والمتضامنين من الوصول إليه ولقاء
سكانه.

وتواجه 28 عائلة فلسطينية خطر الإخلاء من المنازل التي تُقيم فيها منذ العام 1956، حيث تزعم جماعات استيطانية أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل العام 1948، وهو ما ينفيه السكان، كما تنفيه وثائق بحوزتهم.

ويشهد حي الشيخ جراح مواجهات يومية بين قوات الاحتلال ومستوطنيه وبين أهالي الحي والمقدسيين والشبان والمتضامنين، الذين يتصدون لاقتحامات المستوطنين واعتداءاتهم، ويؤكدون ثباتهم وصمودهم في منازلهم وأرضهم.

ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات لتهجيرها، رغم أن سكان الحي المالكين الفعلين والقانونين للأرض.

أخبار ذات صلة

الحايك يبحث مع الاتحاد الأوروبي مشاكل غزة وتسريع الإعمار

الحايك يبحث مع الاتحاد الأوروبي مشاكل غزة وتسريع الإعمار

رأفت يدعو الكل الفلسطيني في قطاع غزة للحفاظ على النسيج الاجتماعي وحماية الدم الفلسطيني

رأفت يدعو الكل الفلسطيني في قطاع غزة للحفاظ على النسيج الاجتماعي وحماية الدم الفلسطيني

بلدية غزة تحذر من استمرار توقف المشاريع البنية التحتية

بلدية غزة تحذر من استمرار توقف المشاريع البنية التحتية

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأطفال الأسرى في الشهرين الأخيرين إلى 235 طفلاً

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأطفال الأسرى في الشهرين الأخيرين إلى 235 طفلاً

الاقتصاد: مؤشر دمغ الذهب يسجل ارتفاعاً بنسبة 61.6% خلال الشهر الماضي

الاقتصاد: مؤشر دمغ الذهب يسجل ارتفاعاً بنسبة 61.6% خلال الشهر الماضي

جبهة النضال تدعو إلى تبني خطة وطنية داعمة لقضية الأسرى في سجون الاحتلال

جبهة النضال تدعو إلى تبني خطة وطنية داعمة لقضية الأسرى في سجون الاحتلال

الخارجية: مواجهة تهويد القدس يتطلب تعزيز الصمود الفلسطيني بالدعم الدولي

الخارجية: مواجهة تهويد القدس يتطلب تعزيز الصمود الفلسطيني بالدعم الدولي

صيدم: نقل سفارة أي دولة عضو بالاتحاد الأوروبي للقدس خرق لقرارات الاتحاد نفسه

صيدم: نقل سفارة أي دولة عضو بالاتحاد الأوروبي للقدس خرق لقرارات الاتحاد نفسه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الحايك يبحث مع الاتحاد الأوروبي مشاكل غزة وتسريع الإعمار

الحايك يبحث مع الاتحاد الأوروبي مشاكل غزة وتسريع الإعمار

بلدية غزة تحذر من استمرار توقف المشاريع البنية التحتية

بلدية غزة تحذر من استمرار توقف المشاريع البنية التحتية

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأطفال الأسرى في الشهرين الأخيرين إلى 235 طفلاً

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأطفال الأسرى في الشهرين الأخيرين إلى 235 طفلاً

جبهة النضال تدعو إلى تبني خطة وطنية داعمة لقضية الأسرى في سجون الاحتلال

جبهة النضال تدعو إلى تبني خطة وطنية داعمة لقضية الأسرى في سجون الاحتلال

الخارجية: مواجهة تهويد القدس يتطلب تعزيز الصمود الفلسطيني بالدعم الدولي

الخارجية: مواجهة تهويد القدس يتطلب تعزيز الصمود الفلسطيني بالدعم الدولي

صيدم: نقل سفارة أي دولة عضو بالاتحاد الأوروبي للقدس خرق لقرارات الاتحاد نفسه

صيدم: نقل سفارة أي دولة عضو بالاتحاد الأوروبي للقدس خرق لقرارات الاتحاد نفسه

الرجوب يطلع وزير الإصلاح الإداري الياباني على آخر المستجدات السياسية

الرجوب يطلع وزير الإصلاح الإداري الياباني على آخر المستجدات السياسية

الاحتلال يعتقل شابا في حي الشيخ جراح

الاحتلال يعتقل شابا في حي الشيخ جراح

منوعات

محمد فراج لبسنت شوقي &#34;متحرقيش دمنا&#34;.. ما القصة؟

محمد فراج لبسنت شوقي "متحرقيش دمنا".. ما القصة؟

شاهد: دنيا بطمة تعرض نفسها للسخرية بعد ظهورها بقفطان غريب

شاهد: دنيا بطمة تعرض نفسها للسخرية بعد ظهورها بقفطان غريب

شاهد: ابنة أحمد بدير تنجو من موت محقق

شاهد: ابنة أحمد بدير تنجو من موت محقق

شاهد: أنغام تتوقف عن الغناء لثوان بجدة لسبب غريب

شاهد: أنغام تتوقف عن الغناء لثوان بجدة لسبب غريب

شاهد: هنا الزاهد تحذر من الجلوس مع زوجها.. ما السبب؟

شاهد: هنا الزاهد تحذر من الجلوس مع زوجها.. ما السبب؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبدالعزيز.. و متى ستخرج من المستشفى؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبدالعزيز.. و متى ستخرج من المستشفى؟

شاهد: الكويت ترحل هذا الفنان بسبب فيديو خادش للحياء

شاهد: الكويت ترحل هذا الفنان بسبب فيديو خادش للحياء

لهذا السبب.. الجمهور يشن هجومًا على ميس حمدان

لهذا السبب.. الجمهور يشن هجومًا على ميس حمدان

ما حقيقة إرتباط و زواج نجوى كرم؟

ما حقيقة إرتباط و زواج نجوى كرم؟

ماذا علقت الفنانة هند صبري على الأحداث في تونس؟

ماذا علقت الفنانة هند صبري على الأحداث في تونس؟

عربي

أبو الغيط يعرب عن الدعم الكامل للشعب التونسي لاجتياز المرحلة الحالية

أبو الغيط يعرب عن الدعم الكامل للشعب التونسي لاجتياز المرحلة الحالية

قيس سعيد يُصدر أمرًا رئاسيًا يقضي بمنع التجول في عموم المحافظات التونسية

قيس سعيد يُصدر أمرًا رئاسيًا يقضي بمنع التجول في عموم المحافظات التونسية

شاهد.. مصر: مراسل صحفي يتعرض لحادث على الهواء مباشرة

شاهد.. مصر: مراسل صحفي يتعرض لحادث على الهواء مباشرة

القوات العراقية تطلق عملية عسكرية جديدة لملاحقة تنظيم الدولة

القوات العراقية تطلق عملية عسكرية جديدة لملاحقة تنظيم الدولة