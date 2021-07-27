التعليم بغزة: انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة.. والنتائج مطلع أغسطس المقبل

رام الله - دنيا الوطنأكد نائب مدير عام القياس والتقويم والامتحانات جمال يوسف، انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة مؤكداً أن إعلان النتائج سيكون مطلع شهر آب/ أغسطس المقبل.وأوضح يوسف أن عمليات التدقيق والفرز وإدخال البيانات ما زالت متواصلة، حيث عملت الطواقم على مواصلة الدوام حتى خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك حفاظاً على مصلحة الطلبة.وأضاف يوسف أن الطالب سيتمكن من معرفة نتيجته وتفاصيل علاماته من خلال موقع الوزارة بشكل مفصل إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة.