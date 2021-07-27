الاحتلال يفرض غرامة مالية على مواطن في منطقة عين الحلوة بالأغوار

رام الله - دنيا الوطنفرضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غرامة مالية على مواطن بحجة قطع أبقاره الشارع في منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية.ووفقا للناشط الحقوقي عارف دراغمة، فإن شرطة الاحتلال فرضت غرامة مالية بقيمة 1000 شيقل على المواطن فتحي دراغمة، بحجة قطع أبقاره الشارع القريب من نبع عين الحلوة.يذكر أن المستوطنين يقومون بأعمال بناء وتسييج وزراعة أشجار في محيط النبع منذ أيام، علما أنهم استولوا عليه قبل أشهر، وأقاموا حوله متنزها، ويمنعون رعاة الأغنام الفلسطينيين من الاقتراب منه وسقاية مواشيهم، حيث تشهد المنطقة اعتداءات متكررة على الرعاة.