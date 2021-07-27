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حزب "النهضة" يعلن تعليق الاحتجاجات أمام البرلمان التونسي

حزب "النهضة" يعلن تعليق الاحتجاجات أمام البرلمان التونسي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عضو المكتب التنفيذي لحركة "النهضة" التونسية، نور الدين البحيري، عن تعليق الحراك الاحتجاجي، وانسحاب أنصارهم من أمام مجلس النواب؛ تغليباً للمصلحة الوطنية.

وشدد البحري في تصريحات صحفية، على أن "المعركة من أجل الحرية وإجهاض الانقلاب مستمرة"

وأشار البحيري إلى أن رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، كان من المفترض أن يحضر الفعالية الختامية أمام البرلمان، إلا أنه كانت لديه التزامات أخرى حالت دون حضوره، متوجهاً بالشكر للمتظاهرين الذين لبوا دعوة رئيس مجلس النواب.

كما نفت حركة النهضة كل ما يروّج من أخبار زائفة حول منع  السفر على رئيس البرلمان التونسي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ووضعه في الإقامة الجبرية، مؤكدة أنه يعقد سلسلة من الاجتماعات حالياً.

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