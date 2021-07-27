شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات طالت عددًا من المواطنين في أماكت متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

ففي محافظة جنين، أصيب شاب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مدينة جنين، تخللها اعتقال مواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المدينة فجرا، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم.

وأضافت، أن تلك القوات داهمت منزلين على شارع جنين – نابلس، يعودان للمواطنين عماد أحمد الكادو، وعبد جمال أبو ناعسة، واعتقلتهما، بعد تفتيش منزليهما بطريقة استفزازية وتحطيم محتوياتهما.

وفي مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا من بلدة بيت فجار

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد صالح ثوابتة، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه.

وأضافت، أن تلك القوات داهمت فجرا منزلا يعود للمواطن محمد أحمد الشيخ والد الأسير محمود، في قرية مراح مراح جنوبا، وفتشته.

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