وفد إسرائيلي يتوجه إلى واشنطن لإعداد لقاء يجمع بايدن وبينت

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، أن وفدًا إسرائيليًا مكون من مستشاري رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، من المقرر أن يتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل، ولقاء نظرائهم في البيت الأبيض.وحسب ما أورده موقع (واللا)، فإن الهدف من الزيارة لإعداد لقاء يجمع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس حكومة الاحتلال بينت، والمتوقع عقده خلال آب/ أغسطس المقبل.وأوضح الموقع، أن الوفد الإسرائيلي يضم كل من مستشار الأمن القومي إيال حولتا، والمستشارة للشؤون السياسية شمريت مئير، منوهًا إلى أن الزيارة تبدأ يوم الأحد المقبل.ومن المقرر أن يجتمعا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ومنسق الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، وغيرهم من المسؤولين الأمريكيين رفيعي المستوى.ولم يتم تحديد موعد اللقاء بعد، وأشار التقرير أن ذلك سيتم خلال اجتماع مستشاري بينيت مع نظرائهم في البيت الأبيض.ووفقًا للتقديرات الأولية، فإن اللقاء سيعقد خلال النصف الثاني من آب/ أغسطس المقبل، على أن يزور بينيت الولايات المتحدة مرة أخرى في أيلول/ سبتمبر المقبل، للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.يشار إلى أنه عقب زيارة الرئيس الإسرائيلي السابق رؤوفين ريفلين، للبيت الأبيض في 28 حزيران/ يونيو الماضي، وجه الرئيس الأمريكي دعوة إلى بينيت لزيارة البيت الأبيض "في أقرب وقت ممكن"، مشيرًا إلى أن إدارته تتوقع تعاونًا وثيقًا مع حكومة الاحتلال الجديدة في مجموعة متنوعة من القضايا المطروحة على جدول الأعمال المشترك.