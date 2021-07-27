غزة: تسجيل حالة وفاة و69 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في قطاع غزة.وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" بغزة، إلى أنه تم إجراء 892 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".وأضافت أنه تم تسجيل 113 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 116108 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 900 حالة، وإجمالي المتعافين 114115 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1093 حالة وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 53 حالة، من بينها 36 حالة، منوهة إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 336300 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 101337 شخصا.