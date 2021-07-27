في إعلان مفاجئ.. زعيما الكوريتين يتفقان على إعادة كل قنوات الاتصال واستعادة الثقة





لكنّ قادة البلدين تبادلا رسائل شخصيّة منذ نيسان/أبريل بهدف تحسين العلاقات، وفقاً لسيول.



وجاء وقف قنوات الاتصال على الرغم من ثلاث قمم بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي في عام 2018. لكن في إعلان مفاجئ، قال الجانبان إن كل قنوات الاتصال أعيدت صباح الثلاثاء.



رام الله - دنيا الوطناتّفقت كوريا الجنوبية ونظيرتها الشمالية، على إعادة قنوات الاتّصال التي كانت متوقّفة بينهما، وفق ما أعلنت الرئاسة الكوريّة الجنوبيّة في بيان اليوم الثلاثاء.كما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أنه "وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين القادة، اتخذ الشمال والجنوب إجراءً لإعادة تشغيل كل خطوط الاتصال بين الكوريتين اعتبارا من الساعة 10:00 في 27 تموز/يوليو"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).وقال مكتب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إن الأخير اتفق أيضا مع الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي، على استعادة الثقة المتبادلة بين الكوريتين في أقرب وقت ممكن والمضي قدما في العلاقة مرة أخرى".وقطعت بيونغ يانغ في شكل أحادي هذه القنوات الرسميّة في حزيران/يونيو 2020 بعد تنديدها بمنشورات مناهضة لها قالت إنّ ناشطين أرسلوها إلى الشمال.