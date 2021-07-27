إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في جنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مدينة جنين، تخللها اعتقال مواطنين.وأفادت مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المدينة فجرا، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضافت، أن تلك القوات داهمت منزلين على شارع جنين – نابلس، يعودان للمواطنين عماد أحمد الكادو، وعبد جمال أبو ناعسة، واعتقلتهما، بعد تفتيش منزليهما بطريقة استفزازية وتحطيم محتوياتهما.كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد صالح ثوابتة، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه.وأضافت: ان تلك القوات داهمت فجرا منزلا يعود للمواطن محمد أحمد الشيخ والد الأسير محمود، في قرية مراح مراح جنوبا، وفتشته.