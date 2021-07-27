وزير الخارجية الأمريكية يدعو الرئيس التونسي إلى "الالتزام بالديمقراطية"

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، تطورات الأوضاع في تونس داعيا إياه إلى الالتزام بالديمقراطية.وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن تحدث عبر الهاتف مع سعيد حيث دعاه إلى "الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان".وحث بلينكن سعيد على "الحفاظ على حوار منفتح مع كل الأطراف السياسية والشعب التونسي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في مراقبة الأوضاع والبقاء على التواصل".بدوره، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، السلطات التونسية إلى "حل مشاكل البلاد استنادا إلى الدستور"، مشددا على ضرورة "عدم إهدار المكاسب الديمقراطية" التي أحرزتها تونس.