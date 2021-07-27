نابلس: أكثر من 1000 مستوطن يؤدون صلوات عند "قبر يوسف" وإصابة خمسة مواطنين

رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 20) الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من 1000 مستوطن اقتحموا الليلة الماضية مدينة نابلس بحماية من جيش الاحتلال.وأضافت القناة بأن المستوطنين أدوا صلوات وطقـوساً تلمودية عند منطقة "قبر يوسف".في السياق، قالت مصادر محلية، إن خمسة مواطنين، بينهم صحفي، أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال اقتحام المستوطنين والجيش.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا مقام يوسف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها خمسة شبان بالرصاص المطاطي بينهم الصحفي عبد الله بحش،، حيث جرى نقله لمستشفى رفيديا، فيما جرى علاج الآخرين ميدانيا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).