شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل شابًا من قصرة قرب بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل شابًا من قصرة قرب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، شابا فلسطينيا من بلدة قصرة جنوب نابلس بعد توقيفه على حاجز احتلالي بالقرب من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوّات الاحتلال ‏اعتقلت الشاب طارق فريد حسن (23 عامًا) وذلك على حاجز "الكونتينر" في بيت لحم، بعد احتجازه أكثر من ساعة. ‏

وبحسب المصادر فإن المعتقل هو شقيق الشهيد محمد فريد حسن، الذي ارتقى بتاريخ 3/7/2021 إثر استهدافه من قبل المستوطنين أثناء مهاجمة منازل القرية.

وتتعرض بلدة قصرة باستمرار لاقتحامات متواصلة من قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المسلحين الذين يعتدون بأسلحتهم على المواطنين الآمنين في أعمالهم ومزارعهم.

وتحيط بقصرة ثلاث مستوطنات هي "مجدليم" وتقع على مدخل البلدة الشرقي، و"إيش كوديش" وتقع جنوب شرق القرية، و"إحيا" جنوبها.

وتقع بلدة قُصْرَة على بعد حوالي 24 كم إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس، وتبلغ مساحتها العمرانية حوالي 9000 دونمٍ، ومساحة أراضيها ما يقارب 27000 دونم، بسطت البلدة بيوتها على جبل كامل يرتفع 750 متراً عن سطح البحر، وبتعداد سكاني تجاوز 8000 مواطن.

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