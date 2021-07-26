شبان يلقون زجاجات حارقة صوب سيارات للمستوطنين قرب القدس

رام الله - دنيا الوطنألقى شبان، مساء الاثنين، زجاجات حارقة صوب سيارات للمستوطنين في المنطقة الواقعة بين القدس المحتلة ومستوطنة "غوش عتصيون".وأفادت مصادر إعلام عبرية بأن شبانا ألقوا زجاجات حارقة تجاه سيارات للمستوطنين على طريق الأنفاق بين القدس و"غوش عتصيون" دون وقوع إصابات.وتقع مستوطنة "غوش عتصيون" في جبل الخليل إلى الجنوب مباشرة من القدس وبيت لحم في الضفة الغربية.وتشهد مدينة القدس المحتلة حالة من التوتر والاحتقان بسبب الانتهاكات المتصاعدة التي ينفذها المستوطنون وجنود الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك.وشهد الأسبوع الماضي اندلاع مواجهات مع الاحتلال في 46 نقطة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، أدت إلى إصابة جنديين من قوات الاحتلال وثمانية مستوطنين رشقا بالحجارة.وتركزت المواجهات في ساحات المسجد الأقصى، ومنطقة باب العامود وبلدة الطور بمدينة القدس، وبلدة حوسان في بيت لحم، ومحيط مستوطنة "يكير" بسلفيت وبلدة بيتا جنوب نابلس.