محكمة إسرائيلية تغرم السلطة الفلسطينية مليون شيكل بسبب عملية خطف نفذتها الجبهة الشعبية

رام الله - دنيا الوطنقالت القناة 12: إن محكمة إسرائيلية قررت تغريم السلطة الفلسطينية مبلغ مليون شيكل بسبب عملية خطف.ووفق القناة الإسرائيلية، فإن قرار التغريم جاء تعويضاُ عن عملية خطف قامت بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في ثمانيات القرن الماضي.وأوضحت القناة أن المحكمة المركزية في القدس قررت تغريم منظمة التحرير بدفع مبلغ 400 الف شيكل لكل من ورثة يهوديتين كانتا على متن سفينة خطفتها الجبهة الشعبية من ميناء بور سعيد في مصر عام 1985 واقتادت السفينة إلى ميناء طرطوس السوري، حيث توفيت المخطوفتان قبل أعوام خلال رفع دعوى ضد منظمة التحرير كمسؤولة عن العملية.