تشييع جثمان الشهيد "يوسف محارب" في قرية عبوين شمال رام الله

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير غفيرة من أبناء محافظة رام الله والبيرة جثمان الشهيد يوسف نواف محارب في مسقط رأسه ببلدة عبوين شمال رام الله.وشارك في التشييع محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، وأمين سر إقليم حركة فتح في المحافظة موفق سحويل، وأعضاء من الإقليم.وأقيمت للشهيد مراسم وداع رسمية، حيث انطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله إلى قريته عبوين، قبل أن تؤدى الصلاة عليه ثم يوارى الثرى في مقبرة قريته.وكانت وزارة الصحة أعلنت، صباح اليوم عن استشهاد الشاب يوسف محارب من بلدة عبوين شمال رام الله، في مجمع فلسطين الطبي، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في رقبته قبل شهرين في بلدة سنجل القريبة، حيث أصيب في الفقرتين الخامسة والسابعة، ما أحدث ضررا بنخاعه الشوكي.