شؤون فلسطينية

مستوطنون يشرعون بأعمال بناء في محيط نبع عين الحلوة بالأغوار الشمالية

مستوطنون يشرعون بأعمال بناء في محيط نبع عين الحلوة بالأغوار الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
شرع مستوطنون بأعمال بناء في محيط نبع عين الحلوة بالأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن المستوطنين شرعوا بأعمال البناء هذه الليلة، بعد قيامهم صباح اليوم بإحضار مواد بناء، فضلا عن شروعهم بأعمال تسييج في محيط النبع أمس، ومنع الرعاة من الوصول إلى المنطقة.

يذكر أن المستوطنين استولوا على النبع قبل أشهر وأقاموا حوله متنزهًا، ويمنعون الرعاة الفلسطينيين من الاقتراب من النبع وسقاية مواشيهم، حيث تشهد المنطقة المذكورة اعتداءات متكررة، ومؤخرًا زرع المستوطنون أشجارا في محيط النبع، لإكمال الاستيلاء عليه.

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