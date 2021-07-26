الدعليس: سيتم إضافة 100 شخص لأعداد المسافرين عبر معبر رفح وتخفيف الإجراءات على الطريق

رام الله - دنيا الوطنأعلن عصام الدعليس، رئيس متابعة العمل الحكومي، مساء الإثنين، أنه تم إقرار زيادة أعداد المسافرين تدريجيا يومياً عبر المعبر بمقدار 100 مسافر إضافة إلى العدد الحالي يومياً، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء.وقال الدعليس، في تصريح وصل "دنيا الوطن": إنه "في إطار التواصل المستمر مع الاشقاء المصريين من أجل تحسين العمل في معبر رفح البري، والتسهيل على المسافرين، أُبلغنا أنه تم إقرار زيادة أعداد المسافرين تدريجيا يومياً عبر المعبر بمقدار 100 مسافر إضافة إلى العدد الحالي يومياً، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 27 تموز/ يوليو وكذلك تخفيف الاجراءات على الطريق".وأضاف: "في هذا الإطار نتقدم بجزيل الشكر إلى الأشقاء في جمهورية مصر على جهودهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".