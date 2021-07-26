اللواء الحلو: مؤسساتنا الأمنية تنحاز للمصلحة الوطنية العليا وتنجز المهمات على أكمل وجه

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس هيئة التدريب العسكري لقوى الأمن الفلسطيني اللواء يوسف الحلو، أن المؤسسة الأمنية الفلسطينية رائدة وتنحاز للمصلحة الوطنية العليا وتنجز المهمات والواجبات المطلوبة منها على أكمل وجه ووفق القانون.جاء ذلك خلال محاضرة قدمها اللواء لدورة أكاديمية الضباط الفلسطينية بعنوان "العقيدة الأمنية الفلسطينية وعلاقاتها برسم سياسة أمن الدولة".وأوضح الحلو أن العقيدة الأمنية يجب أن تتصف بالمرونة والقدرة على ضوء المستجدات والمتغيرات فهي تعزز من انتماء الفرد للمؤسسة التي يعمل بها خاصة ان المركب الأمني الفلسطيني يعمل في ظرف شبه مستحيل.وتابع: "لقد شقت مؤسستنا الأمنية طريقها نحو النضج والتقدم والمهنية، رغم الصعاب والتحديات التي اعترضتها، واستطاعت أن تنمو وتتطور لتحظى بثقة أبناء شعبنا، بل أنها انتزعت اعتراف دول العالم بأنها تضاهي مهنية وأداء مؤسسات دول قائمة، إذ أننا قطعنا شوطا هاما لإعادة بنائها وتأهيلها، وتعزيز امكانيات أفرادها ومنتسبيها".