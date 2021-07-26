قوات الاحتلال تعتقل فتيين من باب العامود

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، فتيين مقدسيين بعد توقيفهما في منطقة باب العامود بمدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال قاموا بإيقاف الفتيين في منطقة باب العامود وأخضعوهما للاستجواب قبل أن يقوموا باعتقالهما واقتيادها إلى جهة غير معلومة.وسبق اعتقال الاحتلال للفتيين في باب العامود، اعتقال الشاب محمود صلاح من سكان بلدة سلوان، خلال تواجده في حي الشيخ جراح للتضامن مع سكانه ضد قرار الاحتلال هدم خيمة التضامن داخل الحي.ويستهدف الاحتلال المقدسيين والمرابطين منهم على وجه الخصوص، من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.ويأتي تصعيد الاحتلال بحق المرابطين في المسجد الأقصى، إثر المحاولات المتواصلة من سلطات الاحتلال لتغيير الواقع على الأرض داخل الأقصى، وتمرير تقسيمه زمانيا ومكانيا.وصعدت قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة من استهداف المقدسيين من خلال الاعتقال والإبعاد والاستدعاء بهدف إفراغ المدينة المقدسة عموما والمسجد الأقصى على وجه الخصوص وصولا إلى تهويد مصلى باب الرحمة.