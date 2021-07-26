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قيس سعيد يُصدر أمرًا رئاسيًا يقضي بمنع التجول في عموم المحافظات التونسية

قيس سعيد يُصدر أمرًا رئاسيًا يقضي بمنع التجول في عموم المحافظات التونسية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد، الإثنين، أمرا رئاسيا يقضي بمنع تجول الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا وذلك ابتداء من اليوم الإثنين 26 تموز/ يوليو وحتى يوم الجمعة 27 آب/ أغسطس 2021، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، مع إمكانية تعديل هذه المدّة ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

ووفق وكالة الأنباء التونسية، فإنه يحجّر، بمقتضى هذا الأمر الرئاسي، تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات منع الجولان إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة، كما يُمنع كل تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة.

وتُضبط هذه الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرار سير المرافق الحيوية طبقا للأحكام المتعلقة بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية المرافق الحيوية في إطار تطبيق اجراءات الحجر الصحي الشامل.

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