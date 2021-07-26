شؤون فلسطينية

هل تم اغلاق بحر قطاع غزة وانسحاب الصيادين منه؟

هل تم اغلاق بحر قطاع غزة وانسحاب الصيادين منه؟
رام الله - دنيا الوطن
نفى زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي، المعلومات التي يتم تداولها حول إغلاق بحر قطاع غزة، وانسحاب الصيادين من البحر.

وقال بكر في تصريح لـ"دنيا الوطن": "انا متواجد حاليا في ميناء غزة، وأشاهد حركة الصيادين طبيعية، حيث أنهم يدخلون الى البحر ويخرجون منه بشكل اعتيادي".

وفيما يتعلق بمساحة الصيد، أكد بكر أنه بناء على القرار الذي صدر أمس، بأن مساحة الصيد امام الصيادين الفلسطينيين هي ستة أميال بحرية على طول الساحل من الشمال حتى الجنوب.

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