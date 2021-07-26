هل تم اغلاق بحر قطاع غزة وانسحاب الصيادين منه؟

رام الله - دنيا الوطننفى زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي، المعلومات التي يتم تداولها حول إغلاق بحر قطاع غزة، وانسحاب الصيادين من البحر.وقال بكر في تصريح لـ"دنيا الوطن": "انا متواجد حاليا في ميناء غزة، وأشاهد حركة الصيادين طبيعية، حيث أنهم يدخلون الى البحر ويخرجون منه بشكل اعتيادي".وفيما يتعلق بمساحة الصيد، أكد بكر أنه بناء على القرار الذي صدر أمس، بأن مساحة الصيد امام الصيادين الفلسطينيين هي ستة أميال بحرية على طول الساحل من الشمال حتى الجنوب.