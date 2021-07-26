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شؤون فلسطينية

الكشف عن تفاصيل جديدة حول إغلاق أحد مطاعم الشاورما بمدينة غزة

الكشف عن تفاصيل جديدة حول إغلاق أحد مطاعم الشاورما بمدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
اصدر قسم مراقبة الأغذية بدائرة الطب الوقائي التابعة للإدارة العامة للرعاية الأولية في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، توضيحاً حول إغلاق أحد المطاعم بمدينة غزة.

وأكد الطب الوقائي، أنه في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تلقى قسم مراقبة الأغذية بدائرة الطب الوقائي بمحافظة غزة، مكالمة هاتفية من احد المواطنين، تفيد بأنه قام بشراء شاورما لعائلته من احد المطاعم في مدينة غزة، وتبين انها فاسدة، على حد تعبير المشتكي.

وأشار إلى أنه تم التوجه مباشرة من قبل مفتشي الصحة الى المطعم، واثناء التفتيش، تبين وجود 6 كغ من الشاورما فاسدة، وتم على الفور اتلافها وتم اصدار امر توقف للمطعم وتحويل الملف للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وقال: "كما تم عمل جولة تفتيشية في نفس اليوم على العديد من المطاعم، وتبين التزامها بالشروط الصحية المطلوبة".

وأكدت إدارة قسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة، انها تتابع بشكل يومي جميع المنشآت الغذائية في قطاع غزة من خلال الجولات التفتيشية الصباحية والمسائية التي يقوم بها مفتشي الصحة وذلك حفاظا على صحة المواطن من خلال متابعة سلامة الأغذية.

ونوهت إلى ان جميع مطاعم الشاورما التي تعمل حاليا هي تحت المراقبة الصحية ومستوفية جميع الشروط المطلوبة منها، ولا يوجد أي إشكاليات تذكر بخصوصها..

وقالت: "في حال لم تلتزم المطاعم، بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة سيتم التعامل معها وفق الأصول والإجراءات الرسمية".

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