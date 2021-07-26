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شؤون فلسطينية

شيف يقدم مقترحاً للسيطرة على حالات التسمم في مطاعم غزة

شيف يقدم مقترحاً للسيطرة على حالات التسمم في مطاعم غزة
رام الله - دنيا الوطن
قدم الشيف وريف قاسم، مساء اليوم الاثنين، مجموعة من النصائح والمقترحات؛ بهدف السيطرة على حالات التسمم في المطاعم بقطاع غزة.

وقال الشيف قاسم، عبر موقع (فيسبوك): "إغلاق مطعم في غزة بسبب حالات التسمم وتحرير أكثر من ضبط لعدة مطاعم أخرى وانتشار العديد من الروايات عبر هذا العالم الأزرق عن أسماء مطاعم كبيرة، لتشويه سمعتها والنيل منها بقصد أو بدون قصد .

وأضاف: "لحوم فاسدة وتلوث وتسمم غذائي وسوء تخزين لدى البعض، كيف لنا معالجة هذه الظاهرة التي باتت تلازم مطاعم غزة والشعب الغزي في كل فترة؟".

وقدم الشيف قاسم، مجموعة من النصائح، وذلك من خلال تجربته بالعمل السياحي منذ فترة طويلة، لافتا إلى أنه يجب تشكيل لجنة مستقلة مشتركة تشارك فيها وزارات السياحة والصحة والاقتصاد والداخلية، وتضم رئيس لجنة ويفضل أن يكون طبيب تغذية وصحة عامة، وثلاثة أشخاص من شرطة السياحة التابعة لوزارة الداخلية وعلى رأسها ضابط، وثلاثة أشخاص من مديرية الصحة التابعة لوزارة الصحة ويفضل أن يكونوا أطباء صحة عامة وباطنة وتغذية، وثلاثة أشخاص من مديرية التموين التابعة لوزارة الاقتصاد لمراقبة تاريخ صلاحية المنتجات والتخزين، ومصور صحفي مختص بتصوير المطابخ والطعام والأدوات الدقيقة.

وأشار إلى أن مهمة هذه اللجنة، تتمثل في اصدار بطاقات صحية لكل موظف يعمل في القطاع السياحي واجراء فحص طبي شامل وتحاليل كل ثلاثة شهور (فحص دم، وبول، براز، وصملاغ الأذن)، مع تحميل صاحب المنشأة رسوم التحاليل الطبية وبسعر رمزي ( ١٠ شيكل ) وتسجيل النتيجة على هذه البطاقة، وأن يكون هذا الموظف صالحاً صحياً للعمل في هذا المجال، وخالٍ من لأمراض السارية، وان تكون هذه البطاقة صادرة من احدى العيادات التابعة لوزارة الصحة ومختومة من اللجنة.

وقال: "ومن بين هذه مهام اللجنة، الزام أصحاب المطاعم بوضع كاميرات مراقبة داخل المطبخ ومنطقة التحضير مع شاشة عرض تكون واضحة للزبون، بالإضافة إلى أن تقوم اللجنة تقوم اللجنة بتوزيع مبيدات حشرية ومبيدات قوارض خاصة بالمطاعم بشكل شهري وبسعر التكلفة مع توزيع المعقمات".

وأضاف الشيف: "تقوم اللجنة بتركيب صندوق شكاوي في المطعم  خاص بالزبائن ومحكم الإغلاق ويفتح كل شهر من قبل اللجنة وإدارة المطعم"، وتابع: "تقوم اللجنة بدعم المنشأة أو المطعم عند الالتزام بالتعليمات وأخذ صور وفيديو من داخل المنشأة يشرح خطة العمل والسلامة التي تعمل بها المنشأة".

واستطر بقوله: "تقوم اللجنة ومن خلال طبيب التغذية بعمل ورشات توعية عن سلامة الغذاء والتخزين والتعقيم والتسمم الغذائي لموظفي القطاع السياحي وخاصة كادر المطبخ والحلويات والبار".

وأكد أنه في حال لم يلتزم صاحب المنشأة في هذه التعليمات وتم ضبط لحوم فاسدة أو حالات تسمم غذائي، تقوم هذه اللجنة بإغلاق المطعم والإعلان عن اسمه وموقعه ببيان رسمي على صفحة اللجنة على (فيسبوك) مع الأدلة بالصور والفيديو .

وشدد الشيف وريف قاسم، على ضرورة أن يكون عمل هذه اللجنة يومي ومستقل مع صلاحيات كاملة.

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